20 yaşındaki üniversiteli Ayşe kalp krizine yenildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ayşe Güner'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, arkadaşlarını ve Çanakkale'deki yakınlarını büyük üzüntüye boğdu.

Yaşar ANTER

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Çanakkale'nin yenice ilçesine bağlı Soğucak köyünde yaşayan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 20 yaşındaki Ayşe Güner’in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Güner'in cenazesi memleketi Soğucak Köyü'nde babası Ali Güner ve yakınlarının gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, genç kızın vefatı üzerine yayınladığı başsağlığı mesajında, “Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3.sınıf öğrencisi Ayşe Güner’i kaybettiğimizi büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

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