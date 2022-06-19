22 yaşındaki Kıymet feci şekilde can verdi
Muğla'da 10 metrelik şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Kıymet Tozcu (22), yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi Yeniköy'de kullandığı 48 UE 568 plakalı traktör ile tarlasına ot toplamaya giden 22 yaşındaki muhasebeci Kıymet Tozcu akşam saatlerinde geri dönmek için yola çıktı.
Tozcu köy yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek traktör ile birlikte uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma güçleri yönlendirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri Tozcu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Tozcu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.