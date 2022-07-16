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3 günde 3 kasayı boşaltan hırsız yakalanmamak için yerde süründü

Düzce'de 3 günde 3 kafeteryanın kasasındaki paraları çalan, iş yerlerinden birinden sürünerek çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan M.A. tutuklandı.

Yayınlanma: 12:01 - 16 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Kültür ve Körpeşler mahallelerinde 3 gün içinde 3 kafeteryaya giren hırsız, iş yerlerinin kasalarındaki paraları çaldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüphelinin, bir iş yerinde kasadaki paraları poşete koyup güvenlik kameralarına yakalanmamak için yerde sürünerek dışarı çıktığını tespit etti.

Yapılan araştırmada, şüphelinin M.A. olduğunu saptandı. M.A., Hamidiye Mahallesindeki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Düzce Kayseri Polis