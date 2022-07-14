Abone Ol

3 gündür kayıptı, acı haber geldi

Edirne’nin İpsala ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, şehir merkezinde sulama kanalında bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
3 gündür kayıptı, acı haber geldi

İpsala ilçesi merkezinde sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ve polis ekipleri cesedin çıkarılması için AFAD’dan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucunda ceset kıyıya çıkarıldı.

Cesedin 3 gündür kayıp olan Hüseyin Adalıoğlu'na ait olduğunu belirlediler. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Hüseyin Adalıoğlu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

Jandarma ve polisin olayla ilgili başlattıkları incelemeler devam ediyor. (İHA)

Ömer amca 6 gündür kayıp İlginizi Çekebilir Ömer amca 6 gündür kayıp

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster