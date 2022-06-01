3 kişinin saldırısına uğramıştı, bir hafta sonra hayatını kaybetti

Denizli'de üç kişinin saldırısına uğrayan ve kafatasında çatlak oluşan 50 yaşındaki Özkan Sur tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak ikisi kadın 5 kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Selami AYDIN

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Olay Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. 22 Mayıs günü sokak ortasında üç kişinin saldırısına uğrayan Özkan Sur ağır yaralandı. Çevredekilerin haber verdiği acil servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atılan yumruklar nedeniyle kafatasında çatlak oluştuğu belirlenen Sur, yoğun bakım servisinde bir hafta boyunca yaşam savaşı verdi. 29 Mayıs günü hayatını kaybeden Sur'un ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Sur'a saldıran üç kişi ile olaya adı karışan iki kadını gözaltına aldı. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda yakalanan M.T. (29), M.Ç. (27), M.S. (26), Ö.B. (28) ile annesi Ş.E. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sanıkların ifadesinde M.S’nin eski kız arkadaşı Ö.B’nin olay günü Özkan Sur ile birlikte olduğu gerekçesiyle aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını söyledikleri ileri sürüldü.

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