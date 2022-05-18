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34 yaşındaki genç, araç içerisinde ölü bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araçta 34 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu.

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34 yaşındaki genç, araç içerisinde ölü bulundu

Olay, saat 15.00 civarında Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde duran araç içerisinde bir gencin hareketsiz yattığı ihbarı, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından genç adamın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Osman Bineceğiz (34) isimli gencin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. (İHA)

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