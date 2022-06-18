36 bin dolarını 76 bin dolar yapma vaadiyle dolandırıldı

Şişli’de bir kişi 36 bin dolarını 76 bin dolar olarak geri alacağı vaadiyle dolandırıldı.

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Şişli'de, K.K. isimli kişi, 14 Haziran'da, 36 bin dolarını 76 bin dolar olarak geri almak vaadiyle yabancı uyruklu bir kişiye verdi.

Kısa sürede dolandırıldığını anlayan K.K., durumu polise bildirdi. Polis, K.K. ile şüphelinin buluştuğu otelin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerden şüphelinin kaçış güzergahını belirleyen ekipler, 15 Haziran'da, tespit ettikleri Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kamerun uyruklu 45 yaşındaki N.M.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandığı evde yapılan aramalarda; 2 milyon 100 bin sahte dolar, 540 bin sahte euro, banknotları dövize çevirmede kullanıldığı belirtilen 2 adet solüsyon, 1 adet pudra, 1 adet tentürdiyot ile 1 adet renkli yazıcı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 16 Haziran'da çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)