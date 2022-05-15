38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandırıldı, gerçeği öğrenince bayıldı

Denizli’de oğlunu 38 yıl önce cinayete kurban veren 77 yaşındaki Cemile Özcan’ın evine giden 4 dolandırıcı, oğlunun katili ve akrabalarının kendisine zarar vereceğini söyleyerek yaşlı kadının tüm birikimini alıp kayıplara karıştı. Jandarma ‘Avcı’ koduyla başlattığı operasyonda şüphelileri yakaladı. Yaşlı kadının toplamda 350 bin lira para ve ziynet eşyasını dolandırmaya çalışan şüphelilerin daha önce de 4 mühendisi gazete kağıtlarıyla yüzbinlerce lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Selami AYDIN

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Denizli'de, oğlu 38 yıl önce öldürülen 77 yaşındaki Cemile Özcan suç makinesi olan 4 şüpheli tarafından dolandırılmak istendi. Olayı jandarmanın dikkati ortaya çıkardı. Tavas ilçesinde meydana gelen bir dolandırıcılık olayını takip eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Acıpayam'a bağlı Köke köyünden çıkan şüpheli bir araç fark etti. Hemen köye giden JASAT şüpheli aracın Cemile Özcan'ın evinden çıktığını belirleyerek yaşlı kadınla görüştü.

‘ÖLDÜRÜLEN OĞLU ÜZERİNDEN DOLANDIRMIŞLAR'

Yaşlı kadın jandarma ekiplerine 4 kişinin geldiğini, 38 yıl önce öldürülen oğlunun faili ve akrabalarının kendisine zarar vereceğini söyleyerek korkuttuklarını anlattı. Evdeki para ve ziynet eşyalarının cinayet zanlısına ait olabileceğini bu nedenle kontrol ettirip geri getireceklerini söyleyen dolandırıcıların 350 bin liralık para ve ziynet eşyasını alıp gittikleri ortaya çıktı. Dolandırılan yaşlı kadın gerçeği öğrendiğinde baygınlık geçirdi. JASAT durumun anlaşılmasından sonra ‘Avcı' kod adıyla operasyon başlattı.

‘HER BİRİ AYRI SUÇ MAKİNASI ÇIKTI'

Şüphelilerden 38 yaşındaki Soner A. aldığı para ve altınlarla Antalya'ya kaçarken yakalandı. Diğer şüpheliler Mehmet S (40), İbrahim B (45) ve Orhan O (38) Denizli'de saklandıkları evde operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soner A'nın 70, Mehmet S'nin 15, İbrahim B'nin 21 ve suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önce de 4 mühendis ile piyasa değeri 10 milyon liranın üzerinde Avusturya Doları'nı 200 bin liradan satmak için anlaştığı ve gazete kağıtları ile dolu çantayı vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

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