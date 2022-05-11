4 ay önce baba olan TIR şoförü kazada öldü
Antalya-Burdur yolunda şarampole devrilen, tuğla yüklü TIR'ın şoförü Arif Canbulut yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki Canbulut'un dört ay önce baba olduğu öğrenildi.
Kaza, sabah saatlerinde, Antalya- Burdur yolunda meydana geldi. Arif Canbulut’un kullandığı tuğla yüklü TIR, Çubukbeli’nden Antalya yönüne gidilirken şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, TIR’da yalnız olan Arif Canbulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Canbulut’un cenazesi Susuz köyünde toprağa verildi. Arif Canbulut’un dört ay önce baba olduğu öğrenildi. (DHA)