Abone Ol

4 güvenlik görevlisini bıçaklayan kurye tutuklandı

Sarıyer'de, rapor almak için gittiği hastanede doktorla tartışan ve 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan motosikletli kurye tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
4 güvenlik görevlisini bıçaklayan kurye tutuklandı

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine rapor almak için giden motosikletli kurye Semih K, hastanenin acil servisinde doktorla tartıştı.

Müdahalede bulunan hastanenin güvenlik görevlileriyle de tartışan kurye, cebinden çıkardığı bıçakla 4 personeli yaraladı. Güvenlik görevlileri hastanede tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Semih K, ”kasten yaralama” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Bu arada, olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. (AA)

Şişli Hamidiye Etfal'de 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada İlginizi Çekebilir Şişli Hamidiye Etfal'de 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada 3 kız öğrencinin bıçaklandığı kavgada baba ve kızı tutuklandı İlginizi Çekebilir 3 kız öğrencinin bıçaklandığı kavgada baba ve kızı tutuklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster