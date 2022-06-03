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4 ilde terör operasyonu! Gözaltılar var

Van merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, terör örgütüne destek sağladıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. 

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4 ilde terör operasyonu! Gözaltılar var

Van kapalı ceza infaz kurumlarında taraflı tabir edilen koğuşlarda kalan, terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevlerine ve örgütsel faaliyetlere katılan, örgütsel faaliyetlerine devam eden terör suçlarından hükümlü/tutuklu olarak bulunan PKK terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Van merkezli Hakkari, Diyarbakır ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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