4 katlı metruk bina alev alev yandı

İstanbul Fatih'te dört katlı metruk binada yangın çıktı. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bina tamamen yandı.

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Yangın, saat 03.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi’nde çıktı. Daha önce belediye tarafından etrafında önlem alınarak kapatılan dört katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada büyüyen alevler tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın çıkan binanın hemen yanında bulunan ahşap bir bina ise güvenlik amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, metruk bina tamamen yandı. (DHA)

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