4 yaşındaki Tuğra, elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye götürüldü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ikamet eden Özgün ailesinin 4 yaşındaki oğlu Tuğra elini kıyma makinesine kaptırdı. Kıyma makinesi ile hastaneye götürülen çocuğun parmaklarının zarar gördüğü belirtildi.
Başdere köyünde yaşayan Tuğra Özgün, dün akşam saatlerinde sağ elini et çekilen kıyma makinesine kaptırdı. Çığlıkları duyan ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu kıyma makinesi ile birlikte Ürgüp Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çocuğun parmakları makineden çıkarıldı. Parmakları zarar gören küçük çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. (DHA)