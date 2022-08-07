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4’üncü kattan düşen Kader hayatını kaybetti

Samsun'da 4'üncü kattan düşen 23 yaşındaki Kader Keskin olay yerinde hayatını kaybetti.

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4’üncü kattan düşen Kader hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinin Kirazlıkçay Mahallesi’nde gece saatlerinde 23 yaşındaki Kader Keskin’i evinin önündeki kaldırımda kanlar içinde görenler 112 Acil Servis Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis yaptığı araştırmada Kader Keskin’in 4. kattaki evinden düştüğünü belirledi. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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