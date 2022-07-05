5 gencin öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı

Konya'da 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada otomobilin sürücüsü Dilara Çoban'ın (19) ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kazada yaşamını yitiren Muammer Tan'ın otomobili yeni aldığı belirlenirken, hayati tehlikesi bulunan sürücü Çoban ile 2 kişinin otomobilin önünde, 4'ünün de arka koltukta oturduğu öğrenildi.

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Kaza, geçen pazar günü saat 18.00 sıralarında Konya- Beyşehir kara yolunun 55’inci kilometresinde meydana geldi. Dilara Çoban’ın kullandığı 06 BCA 401 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı yönden gelen Koray Anık (44) yönetimindeki 35 BDP 313 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada sürücülerden Koray Anık, kızı Ela Ceylin Anık (17) ile diğer sürücü Dilara Çoban ve yanındaki Nisanur Karabulut (17) yaralandı. Çoban’ın aracındaki Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (17) ve Ayşenur Boncuk (17) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ölen 5 gencin cenazesi dün Konya’da defnedildi. Yaralı 4 kişinin tedavisi sürerken, sürücü Dilara Çoban ve Nisanur Karabulut’un hayati tehlikeleri devam ediyor.

KAZANIN NASIL OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Sürücü Dilara Çoban’ın ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken hakkında ‘ ehliyetsiz araç kullanmak’ suçundan idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Çoban’ın, tedavisinin ardından da gözaltına alınıp, hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan adli işlem başlatılacağı belirtildi.

7 gencin Muammer Tan’a ait otomobille hafta sonu tatili nedeniyle Beyşehir Gölü’ndeki Karaburun Plajı’na gidip gölde yüzdükten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları, Tan’ın ise otomobili yeni aldığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aracın hızı, sürücünün alkollü olup, olmadığı, aynı araçta bulunan 7 kişinin kemer takıp, takmadığı yönünde araştırma yapıldığı belirtildi. (DHA)

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