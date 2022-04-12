Abone Ol

5 milyonluk dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı!

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak kandırdıkları vatandaşların para ve ziynet eşyalarını çalan 7 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerin yakalanma anları polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

Yayınlanma: 11:21 - 12 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İstanbul’da kendilerini polis, hakim, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından İstanbul’un Pendik, Esenyurt ilçelerinde ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin vatandaşları telefonla aradıkları sözde banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin 6 ayrı eylemde yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer konuyla ilgili operasyonların sürdüğünü belirttiler. (DHA)

Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı gerçek polise yakalandı İlginizi Çekebilir Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı gerçek polise yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana banka dolandırıcılık Esenyurt istanbul mahkeme operasyon para Polis Şanlıurfa savcı Terör terör örgütü