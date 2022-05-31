55 yaşındaki kadın 5. kattan düştü: Eski koca gözaltında
İstanbul’da 55 yaşındaki Saadet Polat, önceki gece eski eşiyle tartıştıktan sonra yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandı. 55 yaşındaki kadın yoğun bakıma alınırken, eski koca Hüseyin Polat gözaltına alındı. Hüseyin Polat, eski eşinin tartışma sırasında atladığını öne sürdüğü belirtildi.
Olay, Güngören, Mareşal Çakmak Mahallesinde yaşandı. Saat 23.00 sıralarında Saadet Polat, ikamet ettiği binanın 5'inci katından düşerek ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Polat yoğun bakıma alındı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
ATILDI İDDİASI
Polis ekipleri, görgü tanıklarının ve Polat'ın eşinin bilgisine başvurdu. Saadet Polat'ın, düşmeden önce eski eşi Hüseyin Polat'la tartıştığı öne sürüldü. İddiaya göre, 55 yaşındaki kadın düşmeden önce bağrışma sesleri de duyuldu. Sonra ise Saadet Polat’ın çığlıklar içerisinde düştüğü iddia edildi.
ESKİ KOCASI GÖZALTINA ALINDI
Olay Yeri İnceleme polisleri Saadet Polat'ın düştüğü evde incelemede bulundu. Evin dağınık olduğu belirtilirken, eski koca Hüseyin Polat gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, “Tartıştık. O sırada bir anda kendisini attı” dediği öğrenilen şüpheli işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.