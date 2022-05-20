6.5 ton inci kefali ele geçirdi

Van'da bir kamyonette çuvallar içinde 5, kaçak avcıların gece nehir kenarına bıraktığı yüklenmeye hazır 1.5 olmak üzere toplam 6.5 ton ölü inci kefali ele geçirildi.

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Van Gölü’nün endemik türü olan, üremek için tatlı sulara göç ettiği 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, Sahil Güvenlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince ilçenin Açıkyol Mahallesi’ndeki yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı. Aramada araçta çuvallar dolusu 5 ton ölü inci kefali ele geçirildi. Balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avlanan 2 kişiye 18 bin 500 TL. idari para cezası uygulandı, araç ise 15 gün trafikten menedildi.

Ekiplerin Yalındüz Mahallesi’nde gece yaptığı denetimlerde de mahalledeki nehir kenarına bırakılan yüklemeye hazır çuvallar dolusu 1,5 ton inci kefali ele geçirildi. İnci kefalleri imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)