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6 kişinin yaralandığı vidanjörle kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

Çorum'da vidanjörle kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında, Çorum Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı’nda meydana geldi.

Ali Osman Bekdemir yönetimindeki 19 TS 146 plakalı kamyonet ile Mehmet Şen’in kullandığı Çorum Belediyesi’ne ait 19 TA 063 plakalı vidanjör çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücülerle araçlardaki Muhammed İlham, Murat Sur, Yasin Irmak ve Buğra Özdemir yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu arada kaza mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin ara yoldan ana yola çıktığı ve vidanjörle çarpıştığı, bu sırada araçlardan 1 kişinin yola düştüğü yer aldı. (DHA)

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