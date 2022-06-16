Abone Ol

7 torbacı yakalandı

Osmaniye'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 08:39 - 16 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ dolarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.

Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı.

1 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Yaklaşık 50 polisin katıldığı operasyonda belirlenen adresler didik didik arandı. Narkotik köpeği Pars'ın da katıldığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken 1 şahsın da yakalama çalışmaları devam ediyor. (İHA)

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 24 tutuklama İlginizi Çekebilir Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 24 tutuklama

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet operasyon Osmaniye ÖZEL HAREKAT Şanlıurfa uyuşturucu