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77 suç kaydı bulunan firari hükümlü, hırsızlık yapınca yakayı ele verdi!

Gaziantep'te, 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 77 suç kaydı bulunan A.M., 3 binadan hırsızlık yapınca polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yayınlanma: 14:54 - 22 Haziran 2022 Güncellenme:
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Şehitkamil ilçesindeki 3 binadan ayakkabı ve bisiklet çalındı. Bina sakinlerinin ihbarıyla çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin A.M. olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede kimliği saptanan A.M.’nin, 77 suç kaydının bulunduğu ve ‘binadan hırsızlık’ ile ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekipleri, adresini belirlediği A.M.’yi düzenlediği operasyonla yakaladı. A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

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