9 kilogram altın çalıp eritmeye çalışan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul'da kuyumcu kuryelerinden silah tehdidi ile yaklaşık 9 kilogram altın ziynet eşyası gasp ettikten 10 saat sonra altınları eritirken suçüstü yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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İstanbul’da 31 Mayıs 2022 tarihinde saat 10.20’de polisi arayan bir kişi “Kapalı Çarşıda kuyumcu toptancısıyız, altın dolu çanta çalındı” şeklinde ihbarda bulundu. Bu bilgi üzerine polis mağdur B.V. ve H.B. adlı kuryelerin bulunduğu yere gitti.

OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESİP GASP ETTİLER

Mağdurlar Kadıköy’den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gittikleri sırada otomobillerin önünü kesen başka bir araçtan inen iki kişinin 4 el ateş ederek, yaklaşık 9 kilogram altın ziynet eşyası bulunan çantaları gasp ettiklerini söyledi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri gaspçıların kaçtığı otomobilin Küçükçekmece’den çalındığını tespit etti. Şüphelilerin Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki işyerinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Saat 21.00 sıralarına işyerine operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskında Celal G. (33), Kadir A.(25), Ata Baran K.(19), Feyyaz D.(31), Mehmet F.Y.(23) ile Hakan K.(24) gözaltına alındı.

ERİTİP KÜLÇE ALTIN YAPACAKLARDI

İşyerinde yapılan incelemede şüphelilerin ziynet eşyalarını eriterek külçe altın haline getirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin kullandığı altın eritme düzeneği polis tarafından ele geçirildi. Evde yapılan aramada bir adet ruhsatsız silah bulundu. Şüphelilerin sabah saatlerinde gasp ettikleri altının 8 kilogram 734 gramı şüphelilerle birlikte ele geçirildi.

Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde 3 gün boyunca sorgulanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Poliste daha önceden çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüphelilerin, eriterek külçe haline getirdikleri altınları ucuz fiyata kuyumculara satmayı planladıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)

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