Adana’da devrilen traktördeki 1 kişi öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün yol kenarına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cahit B. yönetimindeki traktör, Düzağaç Mahallesi’nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yolcu konumunda bulunan Ferhat Şahbaz (51) sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Cahit B. de sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şahbaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.(AA)