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Adana’da devrilen traktördeki 1 kişi öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün yol kenarına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Adana’da devrilen traktördeki 1 kişi öldü

Cahit B. yönetimindeki traktör, Düzağaç Mahallesi’nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yolcu konumunda bulunan Ferhat Şahbaz (51) sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Cahit B. de sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahbaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.(AA)

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