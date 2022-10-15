Abone Ol

Adana’da devrilen vinçteki işçi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir fabrikada vincin devrilmesi sonucu yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adana’da devrilen vinçteki işçi hayatını kaybetti

Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir fabrikanın yeni üretim hatlarının yapım işi sırasında vinç devrildi.

Bu sırada vincin sepetinde bulunan işçi Mustafa Kurt yaklaşık 10 metreden zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin iş kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor. (AA)

İstanbul'da vinç devrildi, operatör öldü İlginizi Çekebilir İstanbul'da vinç devrildi, operatör öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster