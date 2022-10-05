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Adana’da kontrolden çıkan öğrenci servisi ağaçlara çarparak devrildi

Adana'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisi, refüjdeki ağaçlara çarparak devrildi. Kazada hafif yaralanan öğrenciler, ayakta tedavi edildi.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal mevkisindeki Karaisalı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 01 S 2070 plakalı öğrenci midibüsü, kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaçlara çarptı.

Devrilen midibüsteki öğrenciler, hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süreli panik yaşayan öğrenciler, ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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