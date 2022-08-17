Adana’da otobüs durağının kaldırılmasına mahalleli isyan etti

Adana’nın Seyhan İlçesi’ne bağlı Bahçeşehir Mahallesi’nde yıllardır var olan otobüs durağının bölgedeki özel bir okulun yöneticilerinin isteğiyle söküldüğünü iddia eden mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

Mehmet SERBES

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Adana'nın Seyhan İlçesi'ne bağlı Bahçeşehir Mahallesi sakinleri, Özel İsabet Okulları yakındaki durağın, okulun yöneticilerinin isteği doğrultusunda sökülmesine isyan etti.

Mahalle sakinleri, “Biz yıllardır bu duraktan otobüse binerken bir gün bir baktık ki durak yok, sökülmüş. Yaptığımız araştırmalarda talebin oradaki bir özel okuldan geldiğini öğrendik. Ayrıca bu okul bahçe duvarını da kaldırımı işgal edecek biçimde genişletmiş. Biz durumu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdik ama şu ana kadar olumlu bir sonuç alamadık. Yeniden durağımızın aynı yere konulmasını istiyoruz. Belirli bir kesimin çocuklarının geldiği bir özel okul için tüm mahallenin yararlandığı durağın sökülmesini anlamak mümkün değil” dediler.

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