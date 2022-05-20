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Adana’da sokak ortasındaki kavga ölümle bitti

Adana'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Mesut Toprak (37), tabancayla vurularak öldürüldü.

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Adana’da sokak ortasındaki kavga ölümle bitti

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Mesut Toprak, sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Toprak, başına isabet eden mermiyle yere yığıldı.

Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Toprak’ın öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Toprak’a ait olduğu değerlendirilen tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Olay yerindeki çalışmanın tamamlanmasının ardından Toprak’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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