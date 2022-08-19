Sokakta tartışıp bıçakla öldürdü, ‘Kadına sarkıntılık yapıyordu’ dedi

Adana'da, sokakta tartıştığı Fesih Koyun'u karnı ve göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Sadık Eser yakalandı. Gözaltına alınan ve ifadesinde "Kadına sarkıntılık yapıyordu" diyen Eser, tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 16 Ağustos günü saat 05.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesinde meydana geldi. Fesih Koyun, mahalleden arkadaşı Kaygusuz B.’nin evine gitti. Bir süre sonra 2 arkadaş, kapının önüne çıkıp sokakta sohbet etmeye başladı.

Bu sırada Kaygusuz B.’nin boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gökçe T.’nin akrabası Sadık Eser, yanlarına geldi. Sohbet sırasında Eser ile Koyun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eser, Koyunu karnından ve göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Kaygusuz B. ile eski eşi Gökçe T., Eser’i otomobille Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Ameliyata alınan Fesih Koyun, kurtarılamadı.

Hastanede şüpheli hareketleri olan Kaygusuz B. ile Gökçe T., gözaltına alındı. Sorguya alınan Gökçe T., “Fesih bize misafir gelmişti ve eski eşimle kapının önünde sohbet ediyorlardı sonra Sadık Eser geldi ve Fesih’i birden bıçakladı. Ne olduğunu anlamadım” dedi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Sadık Eseri, evine yakın sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Eser ise, “Gökçe uzaktan akrabam olur. Fesih, kadına sarkıntılık yapıyordu, bıçakladım’ dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Eser, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Kaygusuz B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Esenyurt'ta site güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı