Adıyaman’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kamyonetle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Bilal Varol yönetimindeki 06 YA 8065 plakalı kamyonet, Sugözü mesire alanı yakınlarında bilinmeyen nedenle önünde ilerleyen Mahmut Durna yönetimindeki 01 FP 425 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak ters dönen otomobili görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla gelen ekipler sürücüler ile araçlarda bulunan Ali Durna, Ali Tokluoğlu, Gamze Tokluoğlu, Çağatay Tokluoğlu, Mustafa Durna, Sultan Durna, İrem Durna, Mehmet Can Tokluoğlu, Yusuf Eymen Tokluoğlu ve Özer Durna’yı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İrem Durna (18) ve Sultan Durna (35) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Ali Durna ise hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman’a sevk edildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)