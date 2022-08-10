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Adıyaman’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörde bulunan Mustafa Taştan hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

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Adıyaman’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Boğazözü köyünde meydana geldi. Kimin kullandığı öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada traktörde bulunan Mustafa Taştan, Kenan Taştan ve Sinan Akar yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Taştan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taştan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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