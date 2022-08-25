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Adıyaman’da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen traktördeki Ayşe Fatma Gündoğdu hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Adıyaman’da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Yukarı Nasırlı köyü yakınlarında meydana geldi. Ahmet Gündoğdu’nun kullandığı traktör, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktördeki Ayşe Fatma Gündoğdu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 8 kişi ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Traktördeki kişilerin kendilerine ait tarlaya gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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