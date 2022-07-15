Abone Ol

Adliye binası yanında ölü bulundu

Niğde'de 35 yaşındaki şahıs, adliye binası yanında ölü olarak bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adliye binası yanında ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Adliye binası yanında bulunan alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.İ.E.’yi yerde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.İ.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. A.İ.E.’ nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Bayram ziyareti için geldiği arkadaşının evinde ölü bulundu İlginizi Çekebilir Bayram ziyareti için geldiği arkadaşının evinde ölü bulundu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster