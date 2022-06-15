Adnan Menderes’in köyüne vefasızlık…

Yurdun bir çok ilinde olduğu gibi Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağışın vurduğu Koçarlı ilçesi Çakırbeyli, Boydere ve Çinçin mahallelerinde evleri, tarlaları su altında kalan, evleri ağır hasar gören, hayvanları telef olan vatandaşlar kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor. Eski Başbakan Adnan Menderes’in doğup büyüdüğü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da evinin bulunduğu Çakırbeyli’de selden etkilenen, duvarları yıkılıp, çoğu kullanılamaz hale gelen 40’a yakın evin sahibi zararları ile ilgili muhatap arıyor.

Latif SANSÜR

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Aydın'da geçtiğimiz Cumartesi günü yağan, hayatı felç eden şiddetli yağmur ve fırtınanın en çok etkili olduğu yerlerden biri olan Koçarlı'ya bağlı Çakırbeyli Mahallesi (Köyü) kaderine terk edildi.

Köyde, yaklaşık 40 ev felaketten etkilendi, ağır hasar gördü, duvarları çöktüğü için evlerin içindeki eşyalar, ev önünde park halindeki araçlar, ahırlardaki bir çok küçük ve büyükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu.

“YARDIM ELİ BEKLİYORUZ”

Çakırbeyli sakinleri, sel felaketinin üzerinden 4 gün geçmesine rağmen doğru dürüst bir yardım görmediklerini, yerel yönetimler ile diğer resmi kurumlar arasındaki koordinasyon bozukluğunun tahribatın izlerini silmeyi geciktirdiğini söyledi.

DSİ'nin betondan yaptığı derelerin taştığını söyleyen köy sakinleri, “Köprülerin altı suların sürüklediği iki otomobil, evlerden önüne kattığı mobilya, beyaz eşya ve ağaç kütükleri ile tıkandı. Sular sokaklarda önüne ne geldiyse sürükledi. Evlerin duvarları çöktü. Cumartesi gününden bu yana bir iki iş makinesi gelip küçük çalışmalar yapıldı. Ancak, köyün hali perişan. Menderes'in köyüne vefasızlık yapılıyor. Zararlarımızı kim karşılayacak bilmiyoruz” dedi.

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