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Afganistan’a gönderiliyorlar

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nden sınır dışı edilecek kaçak göçmenler, otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanına yola çıktı.

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Afganistan’a gönderiliyorlar

Ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan ve Bulgaristan, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalanan kaçak göçmenler geçici barınma süresinin ardından sınır dışı ediliyor.

Edirne'de de 209 Afganistan uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanına jandarma eşliğinde yola çıktı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler İstanbul Havalimanından charter seferi ile ülkelerine gönderilecek. İHA

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