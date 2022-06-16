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Boğanın boynuzları besiciyi canından etti

Erzurum'da, hayvanların bakımı için ahıra giren Abdulbari Akarsu (49), boğasının saldırısında boynuz darbeleriyle ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 11:49 - 16 Haziran 2022 Güncellenme:
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Boğanın boynuzları besiciyi canından etti

Olay, Tekman ilçesinin kırsal Düzyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede besicilik yapan Abdulbari Akarsu, önceki sabah hayvanlara bakım yapmak için ahıra girdi. Burada bağlı boğanın boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Akarsu, yere yığıldı.

Ahıra gelip, Akarsu’nun hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekibi çağırdı. Ambulansla önce Tekman Devlet Hastanesi’ne buradan da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Abdulbari Akarsu’nun cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak Düzyurt’ta toprağa verildi. (DHA)

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