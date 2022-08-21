Ahşap evde çıkan yangın, 4 eve daha sıçradı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer evlere sıçradı. Toplam 5 evde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Kemaliye ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de öğle saatlerinde ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğerlerine sıçradı. Toplam 5 evde devam eden yangına müdahale için bölgeye Kemaliye Belediyesi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle 1 kişinin de dumandan etkilendiği belirtildi. Yangında çok sayıda ağacın da zarar gördüğü belirtildi.
YANGIN 5 SAATTE KONTROL ALTINDA
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 5 evi saran alevler, ekiplerin 5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatılırken, evlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 1 kişinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. (DHA)