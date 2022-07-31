Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı! Muhtarın oğlu vurulmuş halde bulundu

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çiftlik Köyü muhtarının oğlu dün gece kaybolmuştu. Ailesi ararken 24 yaşındaki Turan Can Ölmez'in cesedi göl kenarında ateşli silahla vurulmuş olarak bulundu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez'in 24 yaşındaki oğlu Turan Can Ölmez'in dün akşam eve gelmemesi üzerine akrabaları ile arama çalışması başlatıldı.

Telefonlarına da yanıt vermeyen Ölmez'in babası Ergün Ölmez jandarmaya müracaat ederek oğlunun kaybolduğunu söyledi.

Jandarma ve akrabalarının yardımı ile aranan 24 yaşındaki Turan Can Ölmez göl kenarında ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ölmez'in yaşamını yitirdiği belirtilirken, ailesi sinir krizleri geçirdi.

Ölmez’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarmanın olayla ilgili üç kişiyi gözaltına aldığı ve soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

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