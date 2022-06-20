Akbük ormanında kaygılandıran çalışma

Aydın’ın Didim ilçesi Akbük Mahallesinde orman yolu ile yangın koridoru adı altında açılan yol ve kesilen ağaçlarlar mahalle sakinlerini kaygılandırdı.

Latif SANSÜR

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Didim, Akbük Mahallesi sakinleri, evlerin yaklaşık 25 metre yakınında, iş makineleri ile hummalı bir çalışma ile açılan yol nedeniyle kaygılarını dile getirdi.

Hummalı bir çalışma ile açılan yolun yangın koridoru veya orman yolu olmadığına inandıklarını söyleyen vatandaşlar, “Yerleşim yerine, evlerimize 20 metre uzaklıkta, yatay bir şekilde açılan yolun birilerine rant sağlamak için açıldığını düşünüyoruz. Çalışanlardan detaylı bilgi alamıyoruz. Gizemli çalışmalar hafta sonları dahil, gece saatlerine kadar aralıksız sürdürülüyor” diyerek AYÇEP yetkililerinden yardım istedi.

“YANGIN KORİDORU DİKEY, BURADA NEDEN YATAY?”

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili ise, bu tür gizemli çalışma ve yangınların arkasından hep rant çıktığını belirterek şunları söyledi;

*Vatandaşlar ağaçların rant için kesildiğini düşünerek bize ulaştı. Çalışmanın olduğu yere geldik, bize verilen bilgi tatmin etmedi. Çalışmaların hafta sonları dahil, gece saatlerine kadar aralıksız sürdürülmesi açılan yolun ranta yönelik olduğunu akla getiriyor.

*Aydın Valiliği, Orman Bakanlığı, yerel yönetimler ve ilgili birimlere sesleniyoruz. Burada açılan yolun projesi var mıdır?

*Bir plan ve proje çerçevesinde çalışmalar yapılıyorsa vatandaşın bilgilendirilmesi gerekir. Bizim bildiğimiz orman yangın koridorları dikey açılır. Evlerin yanı başından yatay koridor oluşturulmasına ilk defa tanık oluyoruz.

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