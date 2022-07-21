Akçay’da teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi sonar cihazı ile aranacak

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında dün fiber teknenin batması sonucu kaybolan Sinan Yeniçeri ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı arama çalışmaları sürüyor. Aramalarda kullanılmak üzere bölgeye sonar cihazı gönderilirken, Yeniçeri ve Işıktaş'ın sürüklenme ihtimaline karşı Gömeç ve Burhaniye ilçesi açıklarında da çalışma yapılacağı bildirildi.

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Edremitte otel işleten Sinan Yeniçeri, önceki gün saat 21.00 sıralarında Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay ile birlikte ‘Never Say’ isimli motorlu fiber teknesiyle Akçay Mahallesi’nden denize açıldı.

Yarım saat sonra motoru arızalanan tekne, sürüklenmeye başladı. Bu sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Yeniçeri’nin kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Teknedekilerden Doğukan Onay, bir süre sonra yüzerek kıyaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sinan Yeniçeri ve Hasan Hüseyin Işıktaş için 1 helikopter, 3 bot ile bölgede, 1 uçakla da Gömeç ilçesinde arama-kurtarma çalışması başlattı. Geniş bir alanda gün boyu süren çalışmalardan dün sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Arama kurtarma çalışmaları, bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda süren çalışmalara AFAD dalgıçlarının yanı sıra, Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Üstü Arama Kurtarma ekibi katılıyor.

İZMİR VE İSTANBUL’DAN TAKVİYE

Bölgeye İzmir’den de takviye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. İstanbul AFAD bünyesinden dalgıç ve arama kurtarma botunun yanı sıra, sonra cihazı da bölgeye gönderildi. Sonar cihazı ile ses dalgaları kullanarak cismin boyut, uzaklık ve diğer verileri görülmesi sağlanarak, kayıp olan 2 kişiye ulaşılmasının amaçlandığı belirtildi.

Yeniçeri ve Işıktaş’ın sürüklenme ihtimaline karşı Gömeç ve Burhaniye ilçesi açıklarında da çalışma yapılacağı bildirildi. Arama çalışmaları deniz, hava ve karadan devam ederken, kıyıda ailelerin umutlu bekleyişi ise sürüyor. (DHA)

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