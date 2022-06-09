‘Akıllı İhbar Sistemi’ devreye girdi, büyük bir felaket önlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, yangınlara erken müdahale için hayata geçirdiği Akıllı İhbar Sistemi Urla’da çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edilmesini sağladı. Duman ve ateşe duyarlı kameraların kilometrelerce mesafeden tespit ettiği yangın rüzgarın etkisiyle 6 hektardan fazla yeşil alana zarar verdi.

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İzmir’in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi’nde bugün saat 15.00 civarında başlayan orman yangını, hızlı ve yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu ve geçen Nisan ayında Başkan Tunç Soyer'in tanıttığı Akıllı İhbar Sistemi (AİS) sayesinde Urla'daki yangın dumanların yükselmeye başladığı ilk anlarda fark edildi. Erken müdahaleye rağmen rüzgarın da etkisiyle 6 hektarın üzerinde yeşil alan zarar gördü.

Yangın hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, “Seferihisar Telsiz Kulesi'ndeki kamera sisteminin dumanları algılamasıyla birlikte ilk ihbar itfaiye santralimize düştü. Arkadaşlarımız hemen durum değerlendirmesi yaparak, birkaç saniye içinde yangının koordinatlarını harita üzerinden çıkardı. Yaklaşık 5 dakika içinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin ilk ekibi olay yerine ulaştı. Kısa süre sonra da takviye ekipler yangın bölgesine intikal etti” dedi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kısa sürede 6 hektarın üzerinde ormanın zarar gördüğü yangını, yakın çevrede inşaat yapan kişilerin dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kazayla çıkarmış olabilecekleri öngörülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İtfaiye, Fen İşleri ve Park Bahçeler daire başkanlıklarının ekip ve araçlarıyla katıldığı yangın söndürme çalışmasında ekipler arasındaki koordinasyon Urla Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı tarafından sağlandı.

Yangın söndürme çalışmalarına Urla Jandarma Komutanlığı’ndan timler görevlendirildi. Kuşçular köyü Akpınar altı mevkinde çıkan orman yangınına, iki uçak, iki helikopter, sekiz arazöz, iki su tankeri, altı itfaiye ekibi ve kırk kişilik orman ekibi ile müdahale edildi. Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

AKILLI İHBAR SİSTEMİ

İzmir'deki ormanlık alanlar 12 istasyonda toplam 45 kamera ile izleniyor. 20 kilometre çapında görülen en ufak dumanda bile kameralar merkeze bilgi veriyor. Yangının tespiti halinde ekiplere hem video hem de konum gönderiliyor.