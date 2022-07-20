AKP’den CHP’li belediyeye billboard tepkisi

AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sivrihisar ilçesinde Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali düzenlendiği sırada Akşehir'de gerçekleştirilecek Nasreddin Hoca Şenliği ilanlarını billboardlara asan CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, AKP’li Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali yerine Konya Akşehir’de gerçekleştirilen Nasreddin Hoca Şenliği etkinliklerini billboardlarında yer vermesine AKP tepki gösterdi.

“ÖNCELİKLE SİVRİHİSAR ETKİNLİĞİ DUYURULMALIYDI”

AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AKP’den gelen billboard taleplerinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildiğini ve belediyenin billboardlara ilişkin tutumunu daha önce de eleştirdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Şehrimizde Sivrihisar Belediyemizin yıllardır uluslararası düzeyde marka haline gelen Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ni düzenliyor.

Sivrihisar Belediyesinin bu etkinliği duyurduğu bir yerde Büyükşehir Belediyesinin billboardlarında ve reklam alanlarında Akşehir Belediyesinin düzenleyeceği Nasreddin Hoca etkinliğinin yer alması şehrimizi, Sivrihisarlılarımızı ve Nasreddin Hoca’yı sevenleri ziyadesiyle üzmüştür.

Burada yapılması gereken, velev ki müracaat etseler bile, öncelikle Sivrihisar Belediyesinin etkinliğinin şehirdeki tüm billboardlarda duyurulması Nasreddin Hoca’ya ilişkin ilginin Sivrihisar Belediyesine ve Sivrihisar ilçesine ilişkin katkının öncelikle sağlanmasıdır.

Buna rağmen hala ısrarla Konya’dan, Akşehir’den bir talep geliyorsa onun olduğu döneme ilişkin farklı alanlarda billboardların girilmesi belki mümkünken doğrudan algı oluşturacak ve Sivrihisar Belediyesinin yapmış olduğu Nasreddin Hoca etkinliğini etkisizleştirecek bir şekilde billboard kullanımını doğru bulmuyoruz.”

“BİLLBOARDLARI HDP’YE KULLANDIRMALARINI MANALI BULUYORUZ”

Çalışkan, billboardları kullanmak için Büyükşehir Belediyesine dilekçeyle müracaat ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Dilekçelerimizle müracaat ettiğimizde AK Parti olarak şehirdeki yapılan yanlışları, eksikleri ve Büyükşehir Belediyesinin özellikle belediye başkanının yapmış olduğu hatalı işlemlere ilişkin talep ettiğimiz billboardları bize vermemesini de manalı buluyoruz.

Bize vermedikleri billboardları HDP’ye kullandırıyor olmuş olmalarını da yine manalı buluyoruz. Kasti bir davranış olarak değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesini almış olduğu kararları gözden geçirmeye davet ediyorum.

Tüm hemşerilerimiz adına bunu yapıyoruz. Çünkü AK Parti sorunlu bir şekilde davranmak suretiyle kamuoyunu aydınlatmaya billboardları verseler de vermeseler de devam edecek” şeklinde konuştu.