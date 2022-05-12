AKP’li başkanın kolu koptu

Çorum’un Alaca ilçesinde geçirdiği iş kazası sonucu kolu kopan AKP Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özüm, Ankara'da tedavi altına alındı.

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Günhan Mahallesi'ndeki Buğday Pazarı'nda yaşanan olayda Sinan Özüm ailesine ait depoda traktör kasasına ürün yüklediği sırada bir anlık dalgınlık sonucunda kolunu traktör ile iş makinesini bağlayan şafta kaptırdı.

KOLU DİRSEK BÖLÜMÜNDEN KOPTU

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolunun dirsek bölümünden koptuğu belirlenen Sinan Özüm, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AKP Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Sinan Özüm, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İHA

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