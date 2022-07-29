AKP’li belediyenin zabıta müdürü hakkında taciz iddiası

Bursa Orhaneli'de esnaf E.Ö., belediyede görevli zabıta müdürünün, eşine tacizde bulunduğunu ve şikayetini geri çekmesi için belediye tarafından baskı gördüğünü ileri sürdü. İddiasıyla ilgili dükkanının camına bir yazı asan esnaf soruşturmanın sonuçlanmasını istedi. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise iç soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, "Tezgahın camına taciz iddiasıyla ilgili yazı asmış eşi E.Ö. 11 aydır kira vermiyorlar üstelik" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa Orhaneli’de E.Ö. isimli esnaf, belediyede görevli zabıta müdürünün, eşine tacizde bulunduğunu ve şikayetini geri çekmesi için belediye tarafından baskı gördüğünü ileri sürdü. İlçede esnaflık yapan çift olayın ardından savcılığa şikayette bulunduklarını ancak şikayetlerini geri almaları için şantaja uğradıklarını söyledi.

KARAKOLDA VERDİĞİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eşine tacizde bulunulduğu iddiasıyla şikâyetçi olan E.Ö. karakolda verdiği ifadesinde şunları söyledi:

“26.07.2022 günü 16.00 sıralarında Ali isimli zabıta memuru tezgahımın başında bulunduğum esnada geldi. Ve bana hitaben, ‘Nasıl tezgahı sana açtırmadık, gördünüz, belediye başkanı bana, ‘Mustafa’ya karşı şikayetlerini geri almıyorlarsa tezgahla başlayın’ dedi. O yüzden şikayetinizi alacak mısınız almayacak mısınız’ diye sordu.

Ben de almayacağız dedim. Belirli bir süre sonra Hüseyin isimli zabıta memuru yanıma gelerek Ali’nin söylediklerinin aynısını söyledi. Ben tekrardan şikayetimi almayacağımı, benim karım taciz edildi, benim karım darp edildi, benim evime zorla girildi, belediye başkanı nasıl böyle ahlaksız bir teklif gönderiyor, bu teklifi yaptığınız için sizi her yerde ifşa edeceğim dedim ve konuşmam bitti.

Bu teklifi gönderen Belediye Başkanı Ali Aykurt ve bu teklifi bana yapan Ali ve Hüseyin isimli zabıtalardan da şikayetçiyim. 27.07.2022 günü saat 17.00-18.00 sıralarında bana yapılan baskılara dayanamadığım için üzerine ‘Ak Parti Orhaneli Belediyesindeki zabıta Müdürü M. isimli şahıs duyurusunda eşime taciz, darp, hanemizi tecavüzde bulunduğu için savcılığa suç bulunduk.

Şikayetimizi geri almadığımız için bugün arabamıza el koydular, bizi bezdirip şikayetimizi geri aldırmaya çalışıyorlar, almayacağız’ şeklindeki yazıyı karton kağıdın üzerine yazarak İsmet Paşa Mahallesi Pınarlar Sokak, No 8’deki dükkanımın camına herkesin göreceği şekilde astım.”

“11 AYDIR KİRA ÖDEMİYORLAR”

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise iddialara şöyle yanıt verdi:

“Bu aileyi bize sosyal hizmetler gönderdi. Biz bunlara yardım ederiz dedik. Ve yardımlarda bulunmaya başladık. Daha sonra ‘bize yardım etmeyin iş kuralım’ dediler. İhtiyaç sahibi aile dedik. Belediyeye ait normalde 800 TL kira aldığımız bir dükkanı 110 TL’ye kiraya verdik. Ruhsat dahi çıkarmadılar. İhtiyaç sahibi diye sesimizi çıkarmadık.

İşyerinde tadilat yaptılar yan dükkanı duvarını kırıp birleştirdiler. Ona da ses çıkarmadık. Daha sonra bir tane seyyar köfte aracı buluyorlar. Tost ve köfte satmaya başlıyorlar ilçenin farklı noktalarında. Fakat, bu arada da hijyen değil diye esnaf ve vatandaşlarımızdan şikâyetler geliyor.

Zabıta arkadaşlarımız da uyarıyor; ‘Sizin dükkanınız var. Orada satış yapabilirsiniz’ diye. Ve bu taciz iftirası iddiası olayı yaşanıyor. Zabıta amirimiz ile E. Ö. ailesi aynı sokakta komşular. 4 Mayıs’ta çocukları arasında oyuncak tartışması yaşanıyor. Zabıta amirinin çocuğunun oyuncağını alıyor. Zabıta amiri de eşi ile birlikte oyuncağı almak Ö. ailesinin evine gidiyor. Bahçe kapısından içeri dahi girmiyorlar. Onlar da getirip veriyor.”

“SORUŞTURMAMIZI YAPTIK”

“15 Haziran’da da tekrar bunların köfteci tezgâhı kaldırılmak istendiğinde savcılığa taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunuyorlar” diyen Aykurt, “Bu olaydan sonra iç soruşturmamızı yaptık. Zabıta amirimiz namuslu, temiz biri” ifadelerini kullandı.

“ZABITALARA HAKARET EDİYORMUŞ”

Bu kişilere defalarca uyarıda bulunduklarını belirten Aykurt, “Tezgahın bu şekilde olmayacağını söyledik. Her gelen zabıtaya da küfrediyormuş kadın. Zabıta ekiplerimiz de bıkmış. Böyle olmaz artık kaldırın tezgâhı dedik. Geçtiğimiz günde tezgahın camına taciz iddiasıyla ilgili yazı asmış eşi E.Ö. 11 aydır kira vermiyorlar üstelik” dedi.

“4 MAYIS’TA OLDU DA 15 HAZİRAN’DA NİYE SUÇ DUYURUSU YAPILIYOR”

Aykurt, “4 Mayıs’ta taciz oldu iddiası vardı da. 15 Haziran’a kadar niye söylemediniz o zaman. Biz insanız baktığınız da sorgularsınız. O gün seyyar köfte arabasını almaya gidildiğinde polis ve bekçi ile gidildi. Öyle darp olayı da yok kesinlikle” şeklinde konuştu.

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