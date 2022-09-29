Aksaray’da TIR’a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Aksaray'da otomobilin TIR'a çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fatih D. (30) idaresindeki 06 CJB 05 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 15. kilometresinde Mithat A. yönetimindeki 07 GKE 78 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile yanındaki Serkan A’nın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
TIR şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA