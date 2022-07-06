Akü bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı, 2 TIR ve 1 kamyon yandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PArk halindeki TIR'ın aküsü patladı. Patlamanın etkisiyle yanan TIR'dan yükselen alevler yanındaki bir başka TIR ile kamyonu da yaktı. Yangına müdahale ederken yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kızıltepe ilçesi Nusaybin yolundaki galericiler sitesinde iddiaya göre park halinde bir TIR’ın aküsü patladı. Patlamayla TIR alev alırken, yanındaki 1 TIR ve 1 kamyon da yandı.
Olayda 1 kişi yaralanırken, haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 TIR ve 1 kamyon kullanılamaz hale geldi.(DHA)