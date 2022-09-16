Alacak meselesi kanlı bitti
Kahramanmaraş'ta alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükümet Bulvarı’nda karşılaşan M.D. ile H.A arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. silahla yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan H.A, arkadaşları tarafından götürüldüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)