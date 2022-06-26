Alçılı kolla ve falçatayla saldırıp, kulağından ısırdı

Galata'da seyyar çiçekçilik yapan 2 şahıs, izinli olarak fotoğrafçılık yapan 2 gence konuşmaya bahanesiyle çağırdıkları sokakta saldırdı. Tekme, yumruk, sopa ve falçatanın havada uçuştuğu kavgada, fotoğrafçı gençlerden biri kulağından ısırıldı. Alçılı kolla yüzüne vurulan ve falçatayla saldırıya da uğrayan gencin kulağına 5 dikiş atıldı.

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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Beyoğlu Galata semti Bereketzade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarihi semtin kule meydanında izinli olarak fotoğrafçılık yapan Musa D. (26), Berat K. ve Mehmet D. (23) ile seyyar olarak çiçekçilik yaparak yerli ve yabancı turistlere rahatsızlık veren Halil K. ile İsmail K. arasında bir süre önce yer kavgası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın zaman zaman kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup arasında husumet oluştu. Durum bu şekilde devam ettiği esnada seyyar çiçekçilik yapan Halil K. ve İsmail K. olay günü gece yarısı Berat K. ve Mehmet D.'yi konuşma bahanesiyle semtteki bir sokağa çağırdı. Burada kısa süre konuştuktan sonra taraflar arasında tartışma çıktı.

ALÇILI KOLLA SALDIRDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu tekme ve yumruklar havada uçuştu. Dakikalarca süren olayda Berat K. ve Mehmet D. çiçekçi 2 şahıs tarafından feci şekilde darp edildi. Kavga esnasında şahıslardan biri Mehmet D.'nin kulağını ısırıp koparmaya çalışırken diğer şahıs ise falçatayı, gencin böbreğinin olduğu noktaya sokmak istedi. Bir anlık geri çekilmesiyle ölümden kurtulan genç vücudunun çeşitli yerlerinden, arkadaşı diğer genç Berat K. ise başından ve vücudundan darp edilerek yaralandı.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından gençlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken, yaralanan gençler ise darp raporu aldı. Isırma sonucu yaralanan Mehmet D.'nin kulağına ise 5 dikiş atıldığı öğrenildi. İşlemlerin ardından emniyete götürülen iki grup birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınarak “kasten yaralama” suçlarından adli işlemleri yapılan taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

“DÜKKANIN ANAHTARINI İSTİYORLAR”

Saldırıya uğrayan Mehmet D., “Daha önce bizim arkadaşlarla bunlar arasında bir sürtüşme olmuştu. Sizin dükkanınızı alıp içine çiçeklerimizi koyacağız falan diyorlardı. Dükkanın anahtarını falan istiyorlardı. Arkadaşlarımızın gözünü korkutmuşlardı, çünkü daha önce bıçaklı saldırı falan da yapmışlardı. İki kardeş birbirini de bıçaklamıştı. Arkadaşım beni, ‘gelin konuşalım bu aramızdaki durumu tatlıya bağlayalım' diye aradı. Gittik konuştuk, polisler geldi ve ‘kavga etmeyin' dediler, biz de ‘tamam' dedik, arayı bulmuştuk. Gece yarısı ben dükkanı Musa'dan devraldım.

Kimse kalmayınca ben tek kaldığım için bir arkadaşımı da yardıma çağırdım. Bu çiçekçiler o sırada köşede bekliyorlardı. Beni çağırıp konuşmak istediklerini söylediler. Aramızda çok büyük bir kavga olmadığı için ‘tamam' dedim ve gittim. Sokakta merdivenlere oturduk, kavga etmek için gitmediğimden yere oturdum. Sonra diğer arkadaşım geldi, kavga etmek değil husumetin tamamen bitmesini istiyordum. Çünkü biz de orada esnafız, arkadaşıma ‘sen git biz konuşuyoruz' dedim” dedi.

“KULAĞIMI ISIRDI”

“Arkadaşım arkasını döndüğü anda çiçekçi alçılı eliyle yüzüme vurdu” diyen Mehmet D., “O bana vurunca arkadaşım müdahale etmek için hemen makinaları falan bıraktı. O esnada makinelerde zarar gördü. Kavga etmeye başladık, kulağımı ısırdı, gözümü morarttı. İkisinin de elinde bıçak vardı, görünce kaçıp bir şeyler aramaya çalıştım. Bıçak salladı bana ve çizdi. Ben de orada bir sopa bulup karşılık verdim. Bunlar zaten normalde de birbirlerini bile bıçaklıyorlar. Bunlar yüzünden her gün bir kavga oluyor, Adana'dan gelmişler Tarlabaşı'nda oturuyorlar. Biz 5 yıldır burada fotoğrafçıyız, bunlar gelene kadar böyle bir problemimiz olmamıştı. Bunlar geldiğinden beri Galata'da huzur kalmadı, artık bunlardan İllallah ettik” şeklinde konuştu.

“TEŞKİLAT GİBİ OLDULAR”

Mehmet D., “Ben bu olayların burada biteceğini de düşünmüyorum, çünkü geçende emniyete gittiğimizde de tehditkar bir şekilde kafa salladılar. Biz adaletin sağlanmasını istiyoruz. Esnaflar olarak imza da toplayacağız, çünkü bunların Galata'da olmasını istemiyoruz. Sayıları git gide çoğalıyor, çiçekçi, gülcü, tesbihçi derken teşkilat gibi oldular.

Galata'ya gelmek isteyen aileler bile bu insanlardan rahatsızlık duyuyor. Beyoğlu'nun ekonomisine de zarar veriyorlar. Geçende internette Ukraynalı bir kadın bile bunlardan bahsettiği bir video paylaşmıştı. Bu insanlar hem Beyoğlu ekonomisi hem de bizim canımız için zararlılar” diye konuştu. (İHA)

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