Alışveriş yapan 2 kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece’de 14 yaşında 2 kız çocuğunu taciz eden Metin A.(22) tutuklandı.
Küçükçekmece, Cennet Mahallesi, Hürriyet Caddesi'nde dün yaşanan olayda, bir mağazada alışveriş yapan 14 yaşındaki 2 kız çocuğu, taciz edildi.
Yaşanan olaya çevredekiler tepki gösterirken, tacizci linç edilmek istendi. Durumun polise bildirilmesi üzerine, ekipler adrese sevk edildi. Linç girişimine karşı zırhlı araca bindirilen şüphelinin Metin A. (22) olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. İfadesi alınan Metin A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.