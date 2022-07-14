Alkollü eğlencede kan aktı: ikisi ağır üç yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde iki grup arasında sokakta çıkan kavgada bir kişi kurşun yağdırdı, ikisi ağır üç kişi yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Hacıilyas Mahallesi'nde alkollü iki grubun eğlendiği sırada “İleride eğlenin buraya çökmeyin” sözlü tartışması kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

DUYAN KAVGAYA KOŞTU

Yaklaşık 8 kişinin kavga ettiğini duyan arkadaşları da olay yerine gelince kavga eden gruptaki kişi sayısı 20'ye yükseldi. Grubun arasından bir kişinin belindeki tabancayı çıkartarak karşı tarafa ateş etmesi sonucu üç kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Özel bir hastaneye kaldırılan üç yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı, bir kişinin ise bacağından yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin 5 kişiyi gözaltına aldığı silahını ateşleyen kişinin ise ortadan kaybolması üzerine kişinin bulunması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

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