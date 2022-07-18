Alkollü şahsa kuru sıkı dayağı

Tekirdağ'da park kavgası nedeniyle çıkan kavgada kuru sıkı tabanca kullanan alkollü şahıs, tekme tokat dövüldü.

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Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde gece yarısı iki taraf arasında dükkan önüne araç park edilmesi sebebiyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. H.Ç., park etmemesi yönünde kendisini uyaran kişiyi kuru sıkı tabancayla korkutmak istedi.

Tabancaya sinirlenen öfkeli şahıs, H.Ç. ile yumruk yumruğa kavga etti. Yaralanan H.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen bekçi görevlileri, alkollü olduğu belirlenen H.Ç.'nin kullandığı kuru sıkı tabancayı bir aracın altında ele geçirdi.

Olay anı kameraya yansırken, H.Ç'nin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Sokak sakinleri de kavga eden şahıslara tepki gösterdi. (İHA)

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